В Якутии лесные пожары "прошли" за сутки 40-130 километров

Глава Якутии Айсен Николаев провёл оперативное заседание с членами регионального правительства, на котором дал поручения по мерам поддержки пострадавшим от пожара в селе Бясь-Кюёль Горного района. Темой обсуждения стали и другие пожары, бушующие в регионе, сообщили Накануне.RU в республиканской администрации.

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"Самая мощная группировка по тушению пожаров находится именно в Горном районе, в Бясь-Кюёль. Это порядка 300 человек, в том числе инженерная рота и техника частей Минобороны. Но огонь оказался сильнее. 31 жилой дом не подлежит восстановлению. Тем не менее, совместными усилиями огнеборцев и местных жителей удалось отстоять другие постройки, в том числе социальные объекты", – сказал Глава республики.

Говоря о пожаре в Бясь Кюёле, Айсен Николаев отметил, что там заранее была собрана крупная группировка сил, в том числе военные. Это помогло избежать большого ущерба. Сегодня сложная ситуация по пожарам также рядом с селом Кептин Горного района. Часть людских сил и техники направят в данный населённый пункт.

Начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов сообщил, что из-за сильного ветра за последние сутки огонь прошёл от 40 до 130 км. Сегодня вертолёты Ми-8 с водосливным устройством будут работать пожаров на территории сёл Кюёрелях – Горного, Ытык Кюёль – Таттинского, Кылайы –Усть-Алданского улусов. Один борт находится в Верхневилюйском районе. Самолёты "Бе-200" базируются в аэропорту "Полярный" города Удачный и будут работать в Мирнинском районе. Начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев уточнилл, что самолёт-зондировщик завтра будет работать в Мирнинском и Нюрбинском районах.

Всего в регионе – 155 пожаров. На особом контроле оперативного штаба находятся пожары на территории Бясь-Кюёля, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар – Кобяйского, Ытык Кюёль – Таттинского, Кырыкый, Хомустах – Верхневилюйского, Кылайы – Усть-Алданского, Ударник – Томпонского районов.