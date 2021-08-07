Футболист Дмитрий Булыкин высказался о неправомерных действиях властей в отношении “Родины”

Кандидат в Госдуму от партии “Родина” и известный футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал неправомерные действия петербургских чиновников в отношении регионального отделения партии и Татьяны Булановой.

Как сообщают СМИ, Татьяну Буланову выдавливают с предстоящих выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по негласному указу администрации города.

Дмитрий Булыкин стал участником скандала, связанного с решением Центризбиркома РФ о недопуске кандидата к выборам в ГД. Однако футболист оспорил данное решение в суде. В действиях администрации Петербурга он увидел “нехорошую тенденцию”:

“В последнее время приходят только тревожные новости, связанные с выборами депутатов городского ЗакСа и кандидатами от «Родины». Похоже, кто-то активно пытается вставлять палки в колёса моим коллегам”.

Не так давно Дмитрий Булыкин был исключен ЦИКом РФ из федерального списка «Родины» якобы за владение иностранными акциями. Однако в суде было доказано, что на момент регистрации у него не было в наличии никаких иностранных ценных бумаг:

“Сначала у меня возникли сложности в ЦИКе с регистрацией в качестве кандидата. Эти нападки удалось отбить, так как мы действуем честно и законно, что и подтвердил Верховный суд”.

Так или иначе Булыкин не потерял веру в справедливость. Он твердо уверен – ““Родину” и Татьяну Буланову поддерживают миллионы россиян”.

Глава партии “Родина” Алексей Журавлев обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой проконтролировать текущие выборы и поставить на место чиновников, преследующих собственные интересы.