08 Августа 2021
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Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
(2019) | Фото: Федеральная пассажирская компания

В Краснодарском крае 56 детей сняли с поезда из-за пищевого отравления

В Краснодарском крае более 20 детей сняли с поезда из-за пищевого отравления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа текущего года,  от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом "Мурманск-Адлер", поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения", - говорится в сообщении СКР.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что число госпитализированных детей выросло до 56. Третья больница, в которую положили детей с отравлением, расположена в Туапсинском районе. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести. Им оказывается необходимая медпомощь. 

 

 

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Теги: дети, пищевое отравление, поезд



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