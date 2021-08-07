Россия обратилась к Международной федерации гимнастики из-за судейства на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) после завершения финала у гимнасток. Об этом в своем Instagram сообщил глава ОКР Станислав Поздняков, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что ОКР не станет закрывать глаза на всю эту ситуацию.

"Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - сделал заявление Поздняков.

"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от FIG", - говорится в сообщении.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что произошедшее - позор художественной гимнастики, и что Аверина выиграла, а не проиграла.

"Судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", - прокомментировала она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале написала, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио пошли на подлог против России на глазах у всего мира.

По ее словам, те, кто затеял "русофобскую войну против спорта", не могли допустить победы российских спортсменок. "Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира", - отметила Захарова.