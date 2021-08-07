07 Августа 2021
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природа арктика северный ледовитый океан (2007) | Фото: Сергей Анисимов/ fotoyamal.ru

Около двух тысяч заявок поступило на получение бесплатного "арктического гектара"

На получение бесплатного "арктического гектара" поступило около двух тысяч заявок. Об этом "РИА Новости" сообщают со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Большая часть заявок - из Мурманской области - 1006, из Архангельской - 559, из Ямало-Ненецкого автономного округа - 243, Карелии - 123. Наибольшее число первых участников программы "Гектар в Арктике" - люди в возрасте от 26 до 50 лет. Их 76% от всех заявлений. 13% - люди молодого возраста, около 10% - граждане старше 51 года.

Напомним, на Ямале на данный момент сформирован проект так называемой "зоны можно" - территории, на которой разрешено выделять земельные участки. При ее определении были учтены лицензионные участки на территории округа, характер почвы, пути каслания. В результате в такую зону были включены земельные участки вблизи населенных пунктов, с максимально возможной транспортной доступностью, общей площадью более 17 000 гектаров.

Выделять участки будут точечно.

С 1 августа оформить участок смогут жители Арктики, с 1 февраля – любой гражданин РФ.

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Теги: Арктика, арктический гектар, заявки



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