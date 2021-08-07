В Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной депутата Госдумы Ионина

Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной депутата Госдумы Дмитрия Ионина, припаркованный на парковке на Уральской, 77. Кто стоит за поджогом неизвестно.

"Вечерние ведомости" сообщают, что это могли быть как политические оппоненты депутата, через неких представителей банды "четырехсотых". Издание опубликовало фото пострадавшей мобильной приемной.

На кадрах видно, что сама машина сгорела не полностью. Злоумышленники подожгли переднюю часть авто. Также транспортное средство было разрисовано.

Корреспонденту Накануне.RU депутат сообщил, что разбираться со злоумышленниками, которым помешал припаркованный автомобиль, будут полицейские.

"Напишу в понедельник заявление в полицию, пусть правоохранители в этом разбираются. Ущерб составляет 600 тыс. руб.", - прокомментировал Дмитрий Ионин. Он добавил, что не будет голословно утверждать, что автомобиль испортили политические противники - например "единороссы" и отметил, что возможно, машину испортили те, кто занимается незаконными парковками.