В Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной депутата Госдумы Ионина 

07 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Дмитрий Ионин (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной депутата Госдумы Ионина 

Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной депутата Госдумы Дмитрия Ионина, припаркованный на парковке на Уральской, 77. Кто стоит за поджогом неизвестно.

"Вечерние ведомости" сообщают, что это могли быть как политические оппоненты депутата, через неких представителей банды "четырехсотых". Издание опубликовало фото пострадавшей мобильной приемной.

На кадрах видно, что сама машина сгорела не полностью. Злоумышленники подожгли переднюю часть авто. Также транспортное средство было разрисовано.

автомобиль Дмитрия Ионина(2021)|Фото: veved.ru

Корреспонденту Накануне.RU депутат сообщил, что разбираться со злоумышленниками, которым помешал припаркованный автомобиль, будут полицейские.

"Напишу в понедельник заявление в полицию, пусть правоохранители в этом разбираются. Ущерб составляет 600 тыс. руб.", - прокомментировал Дмитрий Ионин. Он добавил, что не будет голословно утверждать, что автомобиль испортили политические противники - например "единороссы" и отметил, что возможно, машину испортили те, кто занимается незаконными парковками.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: автомобиль, мобильная приемная, Дмитрий Ионин, поджог, банда четырехсотых



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети