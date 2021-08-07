Ласицкене выиграла 20-ю золотую медаль России на Олимпийских играх в Токио
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио.
Трёхкратная чемпионка мира с результатом 2,04 метра была недосягаема для соперниц. Никола Макдермотт из Австралии стала второй (2,02), Ярослава Могучих из Украины - третьей (2,00).
28-летняя Ласицкене впервые приняла участие в Олимпийских играх. "Золото" Ласицкене стало единственным для России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) на этой Олимпиаде.
МАША! МАША! НАША ЗОЛОТАЯ МАША 🥇🥇🥇— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Ласицкене не было на Олимпиаде в Рио – но здесь, в Токио, справедливость восторжествовала. Маша с медалью высшей пробы 🤩🤩🤩
МАША, БРАВО 👏👏👏 pic.twitter.com/yvlWWKuArU