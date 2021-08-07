Ласицкене выиграла 20-ю золотую медаль России на Олимпийских играх в Токио

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио.

Трёхкратная чемпионка мира с результатом 2,04 метра была недосягаема для соперниц. Никола Макдермотт из Австралии стала второй (2,02), Ярослава Могучих из Украины - третьей (2,00).

28-летняя Ласицкене впервые приняла участие в Олимпийских играх. "Золото" Ласицкене стало единственным для России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) на этой Олимпиаде.