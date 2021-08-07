Борец Садулаев принёс России 19-ю золотую награду Олимпиады в Токио

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал золотым призёром Олимпийских игр в Токио.

В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Абдулрашид одержал победу над американцем Кайлом Снайдером со счётом 6:3.

Медаль Садулаева стала 19-й золотой наградой для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России).