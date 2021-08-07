Борец Садулаев принёс России 19-ю золотую награду Олимпиады в Токио
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал золотым призёром Олимпийских игр в Токио.
В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Абдулрашид одержал победу над американцем Кайлом Снайдером со счётом 6:3.
Медаль Садулаева стала 19-й золотой наградой для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России).
САДУЛАЕВ – ДВУКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! 🥇🥇— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
После победы в Рио в весе до 86 кг Абдулрашид поднялся на категорию выше и уже там поборол действующего чемпиона – американца Снайдера 💪 pic.twitter.com/9EzZo3px8C