Российские синхронистки завоевали золотые медали командных соревнований на Олимпиаде
Российские синхронистки стали олимпийскими чемпионками Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях.
В произвольной программе наши спортсменки получили 98,8000 балла. Общая сумма баллов россиянок составила 196,0979. Второе место заняли китаянки (193,5310), третьи - украинки (190,3018).
Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар - золотые медалистки игр в Токио.
К Р А С О Т К И 🤩🤩🤩— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Эти девушки отправили синхронное плавание куда-то к звездам. Никому не под силу достичь ✨✨✨
НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ КОРОЛЕВЫ – СПАСИБО ВАМ 👏👏👏
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Добавим, что ранее на Олимпиаде в Токио Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в дуэтах.