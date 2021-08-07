Российские синхронистки завоевали золотые медали командных соревнований на Олимпиаде

В произвольной программе наши спортсменки получили 98,8000 балла. Общая сумма баллов россиянок составила 196,0979. Второе место заняли китаянки (193,5310), третьи - украинки (190,3018).

Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар - золотые медалистки игр в Токио.

К Р А С О Т К И 🤩🤩🤩



Эти девушки отправили синхронное плавание куда-то к звездам. Никому не под силу достичь ✨✨✨



НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ КОРОЛЕВЫ – СПАСИБО ВАМ 👏👏👏



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