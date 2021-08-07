07 Августа 2021
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Сборная России по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские синхронистки завоевали золотые медали командных соревнований на Олимпиаде

Российские синхронистки стали олимпийскими чемпионками Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях.

В произвольной программе наши спортсменки получили 98,8000 балла. Общая сумма баллов россиянок составила 196,0979. Второе место заняли китаянки (193,5310), третьи - украинки (190,3018).

Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар - золотые медалистки игр в Токио.

Добавим, что ранее на Олимпиаде в Токио Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в дуэтах.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, синхронное плавание, командные соревнования, золотая медаль



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