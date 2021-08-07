Якушев посетит Югру на следующей неделе

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в понедельник приедет с рабочим визитом в Ханты-Мансийский автономный округ, об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Свои планы полпред президента озвучил, отвечая на вопрос журналистов о строительстве Нижневартовской больницы. Накануне стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении подрядчика строительства больницы о невыплате зарплаты. Журналисты поинтересовались, будет ли сдана больница к концу лета.

Якушев не стал отвечать о сроках сдачи объекта, заявил лишь, что этот вопрос будет предметом обсуждения с губернатором Натальей Комаровой.

Ранее глава региона Наталья Комарова, сообщала, что ввод в эксплуатацию Нижневартовской больницы запланирован уже в этом году. Однако, вероятно, сроки опять сдвинутся. Причиной называли введенные из-за коронавируса ограничения, которые застопорили поставку импортного оборудования.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015.