Якушева разозлил вопрос журналистов об отсутствии наказаний для чиновников из-за лесных пожаров в Тюмени

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время пресс-конференции у полпреда спросили почему не было увольнений среди чиновников - почему не полетели шапки. Вопрос полпреду явно не понравился. Он предложил журналисту лично посмотреть, что такое верховой лесной пожар.

"Говорят: Вы за шашечки или чтобы ехать. Я за то чтобы ехать. Естественно, если бы были грубейшие нарушения в тех действиях, которые были допущены чиновниками, шапки бы полетели. Были объективные причины: аномальная жара и верховые пожары. Вы хоть раз видели как верховые пожары идут? Я в следующий раз попрошу руководителя МЧС и нашей службы, которая занимается тушением пожаров в лесах, чтобы взяли вас, в следующий раз, на тушение верхового пожара. А после этого вы мне зададите вопрос про шапки", - обратился к журналисту Якушев.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что режим ЧС в Тюменской области был введен слишком поздно. Он предположил, что власти расслабились, так как Тюмень не горела несколько лет.

Напомним, в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб от лесных пожаров составил более 30 млн руб. Об этом говорил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Михаил Денисенко.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях.

9 июня режим ЧС в лесах был снят.