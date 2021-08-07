Российские пляжники завоевали серебряные медали Олимпийских игр

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали в пляжном волейболе на летних Олимпийских играх в Токио.

В решающей встрече наши спортсмены проиграли представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).

Бронзовую награду завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Медаль Красильникова и Стояновского стала первой для России в истории в пляжном волейболе на Олимпийских играх.