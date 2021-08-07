Российские пляжники завоевали серебряные медали Олимпийских игр
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали в пляжном волейболе на летних Олимпийских играх в Токио.
В решающей встрече наши спортсмены проиграли представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).
Бронзовую награду завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.
Медаль Красильникова и Стояновского стала первой для России в истории в пляжном волейболе на Олимпийских играх.
СЕРЕБРО! Стояновский и Красильников завоевали награды в пляжном волейболе🥈🥈— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
В финале наш дуэт уступил норвежцам, но смотрелся очень достойно 💪
Парни, спасибо за классную игру на Олимпиаде 👏 pic.twitter.com/cUUbap44nP