07 Августа 2021
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Вячеслав Красильников и Олег Стояновский на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / John Sibley

Российские пляжники завоевали серебряные медали Олимпийских игр

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали в пляжном волейболе на летних Олимпийских играх в Токио.

В решающей встрече наши спортсмены проиграли представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).

Бронзовую награду завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Медаль Красильникова и Стояновского стала первой для России в истории в пляжном волейболе на Олимпийских играх.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, пляжный волейбол, Вячеслав Красильников, Олег Стояновский, серебряная медаль



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