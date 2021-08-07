07 Августа 2021
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пашня, страда, урожай, зерно, комбайн (2016) | Фото: crimea-news.net

Якушев пообещал поддержку уральским аграриям из-за засушливого лета

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время своей пресс-конференции заявил, что аграриям будет оказана помощь из-за засушливого лета, передает корреспондент Накануне.RU

Полпред отметил, что прогнозы на урожай были гораздо выше, но сильная засуха оказала свое влияние - первых дождей, которые важны после проведения посевной, не было. Зерно легло в сухую землю и это повлияло на весь процесс.

"Зерновых и зернобобовых будет не тот урожай, на который мы рассчитывали. По нашим прогнозам для внутреннего потребления этого будет достаточно. Что касается остальных культур, там тоже будет падение, но не критичное", - сообщил Якушев.

По его словам, детально ситуация с урожаем будет обсуждаться на сельскохозяйственном форуме День поля, который состоится 12 августа. В нем примет участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Вопросы засухи будут предметно обсуждаться", - подчеркнул полпред, отметив, что поддержку на региональном уровне аграриям должны показать обязательно, чтобы не было потерь в производстве и рабочих мест. Понимание, кто будет нуждаться в поддержке уже есть.

Напомним, что еще в начале июля из-за неблагоприятных погодных условий, ставших причиной засухи на территории Свердловской области, местные фермеры обратились к властям за помощью. В просьбу входит введение режима ЧС, в рамках которого фермеры смогли бы получить финансовую помощь от государства. Финансовая поддержка выражается в субсидиях, которые уже предусмотрены для помощи пострадавшим от погодных условий хозяйствам.

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Теги: Якушев, пресс-конференция, аграрии, поддержка, засуха, урожай



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