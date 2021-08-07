07 Августа 2021
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Спорт В России
Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

Россия впервые с 1996 года не смогла завоевать олимпийское "золото" в художественной гимнастике

На Олимпийских играх в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина уступила золотую медаль спортсменке из Израиля Линой Ашрам, передает корреспондент Накануне.RU.

Аверина получила серебро, таким образом, Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Российские тренеры подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.

В интервью RT тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что произошедшее - позор художественной гимнастики, и что Аверина выиграла, а не проиграла.

"Судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", - прокомментировала она.

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Теги: Дина Аверина, серебро, художественная гимнастика, Линой Ашрам



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