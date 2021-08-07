В Новом Уренгое произошел взрыв газа в многоэтажке: есть пострадавший

В многоквартирном доме Нового Уренгоя по ул. Молодежная 7Г произошел взрыв бытового газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, хлопок произошел в квартире на третьем этаже. В результате взрыва частично разрушилась стена и обшивка в подъезде. Спасатели эвакуировали жителей первого подъезда. Ликвидация последствий пожара идет на площади 50 м.кв.

Есть пострадавший - 38-летний мужчина получил ожог кистей рук и был доставлен в Новоуренгойскую центральную городскую больницу.

Причины произошедшего уточняются.