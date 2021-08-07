07 Августа 2021
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Политика В России Санкт-Петербург
цик, центризбирком рф, выборы (2021) | Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

ЦИК сформировал комиссию для расследования фактов фальсификации подписных листов партией РПСС

Центризбирком сформировал комиссию, которая займется расследованием фактов фальсификации подписных листов Российской партией свободы и справедливости. Ожидается, что члены комиссии прибудут в Петербург уже в эту среду.

Телеграм-канал АНП сообщил о формировании в ЦИК комиссии по расследованию фактов фальсификации подписных листов партией РПСС.

Напомним, что ранее РПСС обвинили в фальсификации подписей на выборах в ЗакС, что является нарушением избирательного законодательства. Как сообщали СМИ со ссылкой на членов ряда петербургских избиркомов, их принуждали собирать подписи, в то время как закон запрещает им выполнять данную функцию. По предварительной информации, в этом участвовали более сотни сотрудников ТИК.

Члены комиссии ЦИК прибудут в Петербург в эту среду и займутся расследованием.

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Теги: цик, выборы, фальсификация подписных листов, рпсс



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