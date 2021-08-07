07 Августа 2021
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фильм солнцепек, донбас (2021) | Фото: solncepek-film.com

Российский фильм о Луганске «Солнцепёк»: победит ли любовь смерть

Вышел новый трейлер драмы о событиях в Луганске в 2014 году.

Создатели драмы «Солнцепёк» разместили на официальном сайте кинокартины второй трейлер, содержащий новые шокирующие сцены. Фильм по мотивам событий, имевших место в 2014 году в Луганске, взбудоражил интерес зрителей еще задолго до появления информации о премьере.

Российский кинематограф нередко обращается к остросоциальным проблемам и реальным событиям. Не обошли вниманием и эту страницу истории: в марте 2014 года противостояние украинских силовиков и оппозиции переросло из мирных протестов в вооруженные столкновения. События, безусловно, тяжелые, но искусство всегда громко говорит о том, о чем другие молчат. В актерском составе и съемочной группе присутствуют люди, не первый раз участвующие в съемках правдивых фильмов. Так, режиссирует картину Михаил Вассербаум, работающий над созданием третьего фильма киносаги о Максиме Шугалее, так же основанного на реальных событиях.

фильм солнцепек, постер(2021)|Фото: i.ytimg.com/vi

Согласно информации на сайте, сюжет «Солнцепека» расскажет о семье Новожиловых, волей случая оказавшихся в самой гуще событий в Луганске. Главный герой Влад Новожилов (его сыграет Александр Бухаров) – бывший афганец, о том, что такое война, он знает не понаслышке. Насмотревшись в свое время ужасов войны, он принципиально не желает даже прикасаться к оружию. В ситуации ему видится только один выход – бежать из страны. Вот только от войны не убежишь, граница уже закрыта. Чтобы спасти семью, ему придется сделать сложный моральный выбор.

Трейлер начинается кадрами мирной жизни: по улицам прогуливаются горожане, хотя у входа в городскую администрацию видны транспаранты и заграждения. Внезапно в ясном весеннем небе появляется бомбардировщик, воздух вспарывает свист. Взрывной волной в сторону отбрасывает строителей, случайных прохожих, женщину с ребенком в коляске. И это только начало.

Трейлер не оставляет равнодушным. Зрители ждут выхода фильма с самого начала появления информации о нем. Премьера ожидается 12 августа, фильм покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и многих других городах.

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Теги: фильм солнцепек, донбасс, луганск,



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