На Ямале третий день парализована работа аэропортов из-за смога. Десятки рейсов задерживаются

Смог, накрывший города Ямало-Ненецкого автономного округа, уже третий день подряд блокирует работу аэропортов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Салехарде третий день подряд отменяют вертолетный рейс до Яр-Сале.

В Новом Уренгое отменены вертолетные рейсы до Мыса Каменного и Антипаюты. А также рейс IO-217 авиакомпании "ИрАэро" до Уфы.

Задержан оказался рейс 4G-204 авиакомпании "Газпром Авиа" Новый Уренгой - Тюмень - Москва. Вылет был запланирован на 14.15, перенесен на 14.50. Рейс этой же авиакомпании 4G-803 до Анапы перенесен с 11.00 до 16.00.

С 10.25 на 17.30 перенесен рейс YC-296 авиакомпании "Ямал" до Краснодара. Не улетит вовремя самолет "Ямала" рейса YC-146 - до Тюмени. Вылет перенесен с 14.45 до 18.00

Рейс 4G-9618 "Газпром Авиа" до Москвы задержан на час. Вылет самолета перенесен с 17.00 до 18.00.

На сутки оказались задержаны рейсы авиакомпаний Utair и "S7".

Так, пассажиры Utair рейса UT-242N должны были улететь в Москву, сегодня, в 7.55. Однако вылет был перенесен на 8 августа. Пассажиры "S7" рейса S7-2572A до Москвы также задержатся в Новом Уренгое. Их вылет перенесли с 8.45 до 8.20 следующего дня. Также пассажиры этой авиакомпании не смогли сегодня в 12.55 улететь в Новосибирск. Рейс S7-5336 задержан до 8 августа и запланирован на 9.20.

Кроме того, на 8 августа перенесен вертолетный рейс до Красноселькупа. Вылететь он должен был в 12.00. Теперь вылет состоится в это же время следующего дня.

Причиной задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия - плохая видимость.

Ситуация находится под контролем уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Новый Уренгой по решению авиакомпаний отменены регулярные рейсы в города Москва, Новосибирск и Уфа. На рейсы зарегистрировано 300 пассажиров, из них восемь несовершеннолетних. В соответствии с авиационными правилами авиакомпании "S7 Airlines" и "ИрАэро" оказывают пассажирам необходимые услуги. Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за их предоставлением", - говорится в сообщении прокуратуры.