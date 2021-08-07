На Ямале третий день парализована работа аэропортов из-за смога. Десятки рейсов задерживаются

07 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
смог, гарь, лесные пожары, Новый Уренгой (2021) | Фото: vk.com/newurengoyru

На Ямале третий день парализована работа аэропортов из-за смога. Десятки рейсов задерживаются

Смог, накрывший города Ямало-Ненецкого автономного округа, уже третий день подряд блокирует работу аэропортов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Салехарде третий день подряд отменяют вертолетный рейс до Яр-Сале.

В Новом Уренгое отменены вертолетные рейсы до Мыса Каменного и Антипаюты. А также рейс IO-217 авиакомпании "ИрАэро" до Уфы.

Задержан оказался рейс 4G-204 авиакомпании "Газпром Авиа" Новый Уренгой - Тюмень - Москва. Вылет был запланирован на 14.15, перенесен на 14.50. Рейс этой же авиакомпании 4G-803 до Анапы перенесен с 11.00 до 16.00.

С 10.25 на 17.30 перенесен рейс YC-296 авиакомпании "Ямал" до Краснодара. Не улетит вовремя самолет "Ямала" рейса YC-146 - до Тюмени. Вылет перенесен с 14.45 до 18.00

Рейс 4G-9618 "Газпром Авиа" до Москвы задержан на час. Вылет самолета перенесен с 17.00 до 18.00.

На сутки оказались задержаны рейсы авиакомпаний Utair и "S7".

Так, пассажиры Utair рейса UT-242N должны были улететь в Москву, сегодня, в 7.55. Однако вылет был перенесен на 8 августа. Пассажиры "S7" рейса S7-2572A до Москвы также задержатся в Новом Уренгое. Их вылет перенесли с 8.45 до 8.20 следующего дня. Также пассажиры этой авиакомпании не смогли сегодня в 12.55 улететь в Новосибирск. Рейс S7-5336 задержан до 8 августа и запланирован на 9.20.

Кроме того, на 8 августа перенесен вертолетный рейс до Красноселькупа. Вылететь он должен был в 12.00. Теперь вылет состоится в это же время следующего дня.

Причиной задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия - плохая видимость.

Ситуация находится под контролем уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Новый Уренгой по решению авиакомпаний отменены регулярные рейсы в города Москва, Новосибирск и Уфа. На рейсы зарегистрировано 300 пассажиров, из них восемь несовершеннолетних. В соответствии с авиационными правилами авиакомпании "S7 Airlines" и "ИрАэро" оказывают пассажирам необходимые услуги. Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за их предоставлением", - говорится в сообщении прокуратуры.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: смог, гарь, лесные пожары, Новый Уренгой, Салехард, самолет, задержка рейсов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2021 11:39 Мск Смог от пожаров в Якутии второй день подряд блокирует работу ямальских аэропортов
Ранее 05.08.2021 08:59 Мск Самолет Utair из Москвы не смог сесть в Новом Уренгое из-за тумана


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети