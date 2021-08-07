В России один заболевший COVID-19 заразил полторы тысячи человек

В России один человек, заболевший коронавирусом, заразил полторы тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова.

Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.

Обычно, по статистики, один пациент, заболевший стандартным вариантом коронавируса, передает инфекцию двум-трем людям. Тот, кто заразился дельта-штаммом - заражает от пяти до шести человек. Суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа. Суперраспространителем может стать тот, кто не соблюдает социальную дистанцию, не носит маску, посещает места массового пребывания людей, в том числе пользуется общественным транспортом, а также лезет к окружающим людям с объятиями или поцелуями.

"Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции", - отметил эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.