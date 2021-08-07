Моор объяснился перед Путиным за пожары в Тюменской области

07 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, совещание с Путиным (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Моор объяснился перед Путиным за пожары в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании, которое накануне провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.
Читайте также:

В ЧП Моор обвинил нехарактерную для области погоду и полное отсутствие осадков.

"Напряженная ситуация у нас была весной, в апреле-мае. Первый лесной пожар был зафиксирован 15 апреля. Погодные условия были достаточно тяжелые: не характерная для нашего региона высокая температура, полное отсутствие осадков", - доложил губернатор Моор.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что режим ЧС в Тюменской области был введен слишком поздно. Он предположил, что власти расслабились, так как Тюмень не горела несколько лет.

Александр Моор, совещание с Путиным(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Напомним, в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб от лесных пожаров составил более 30 млн руб. Об этом говорил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Михаил Денисенко.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях.

9 июня режим ЧС в лесах был снят.

Александр Моор поддержал предложения главы МЧС Евгения Зиничева и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, касающиеся темы совещания.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: лесные пожары, режим ЧС, Александр Моор, Владимир Путин, совещание по пожарам и паводкам



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2021 14:35 Мск "Расслабились": федеральный чиновник, комментируя пожары в Тюмени заявил, что режим ЧС был введен слишком поздно
Ранее 31.07.2021 10:35 Мск В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети