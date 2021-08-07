Моор объяснился перед Путиным за пожары в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании, которое накануне провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В ЧП Моор обвинил нехарактерную для области погоду и полное отсутствие осадков.

"Напряженная ситуация у нас была весной, в апреле-мае. Первый лесной пожар был зафиксирован 15 апреля. Погодные условия были достаточно тяжелые: не характерная для нашего региона высокая температура, полное отсутствие осадков", - доложил губернатор Моор.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что режим ЧС в Тюменской области был введен слишком поздно. Он предположил, что власти расслабились, так как Тюмень не горела несколько лет.

Напомним, в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб от лесных пожаров составил более 30 млн руб. Об этом говорил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Михаил Денисенко.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях.

9 июня режим ЧС в лесах был снят.

Александр Моор поддержал предложения главы МЧС Евгения Зиничева и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, касающиеся темы совещания.