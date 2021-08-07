Смог в Югре от лесных пожаров в Якутии рассеется в течение двух суток

Смог от лесных пожаров в соседних регионах, накрывший Югру, уйдет в течение двух суток. Такое заявление сделал врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС Югры Андрей Вершинин, передает корреспондент Накануне.RU.

"На территории Югры наблюдается дымка и запах гари характерные для лесных пожаров. Однако на территории округа на сегодняшний день действующих лесных пожаров не зафиксировано. Дымка пришла в наш регион из соседних субъектов, где зарегистрированы природные пожары. Информация о сложившейся ситуации доведена до соответствующих служб автономного округа и муниципальных образований. Предварительно смог уйдет в течение двух ближайших дней", - сообщил он.

Жителям автономного округа рекомендовано выходить на улицы в масках, держать закрытыми окна, пить больше воды, чаще делать влажную уборку и принимать душ. При плохом самочувствии следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что смог наблюдают жители Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов. В соседнем ЯНАО дым от якутских пожаров парализовал работу аэропортов и накрыл несколько городов и районов.