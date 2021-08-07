07 Августа 2021
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завод по подготовке конденсата к транспорту, пожар (2021) | Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Пожар на ямальском заводе "Газпрома" спровоцировал рост цен на газ в Европе до небывалых уровней

Пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое нарушил баланс спроса и предложения на газ в Европе, сообщает "Ъ".

По данным издания, после ЧП, цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум. Фьючерсы на сентябрь на бирже ICE Futures для голландского газового хаба TTF на пике торговались на уровне €44,65 за 1 тыс. кВт•ч, или около $545 за 1 тыс. кубометров, к вечеру цена снизилась до €43,1 за 1 тыс. кВт•ч (около $535 за 1 тыс. кубометров), 5 августа торги закрылись на уровне $524. Спотовые цены на газ на TTF по контракту "на день вперед" выросли примерно до $527 за 1 тыс. кубометров, по данным EEX.

Как сообщало Накануне.RU, пожар на ямальском заводе произошел 5 августа, около пяти часов утра по местному времени. Локализовать огонь удалось в 12.09, а полностью справиться с возгоранием только 6 августа - в 8.00. Из-за ЧП на предприятии была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Завод расположен недалеко от Нового Уренгоя и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Также европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что более чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа".

На входе в газотранспортную систему Германии к вечеру 5 августа поставки снизились с 2,1 млн до 1 млн кубометров в час; 6 августа, впрочем, вновь увеличились до 1,5 млн кубометров в час. Поставки газа по "Северному потоку" пока стабильны.

Продажи с Сургутского ЗСК были приостановлены, что отразилось на стабильности поставок сырья крупным нефтехимическим предприятиям и моментально сказалось на цене сжиженных углеводородных газов (СУГ). По данным СПбМТСБ, она взлетела почти на 6,4%, до рекордных 45 тыс. руб. за тонну.

Минэнерго уже рекомендовало компаниям перераспределить поставки СУГ с экспорта на внутренний рынок "для удовлетворения как бытовых потребностей населения в баллонном газе, так и растущего в летний период спроса на газомоторное топливо на АГЗС".

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Теги: завод по подготовке конденсата к транспорту, пожар, Газпром



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