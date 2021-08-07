Кубанские власти поддерживают региональных производителей

07 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Краснодарский край
Лифт (2020) | Фото: Накануне.RU

Кубанские власти поддерживают региональных производителей

Единственный кубанский производитель лифтов осуществит поставки почти 170 лифтов в многоквартирные дома Краснодарского края взамен аварийных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Лифтостроительный завод уже участвует в программе капремонта МКД. Перспективы его участия в оснащении лифтовым оборудованием объектов регионального фонда защиты прав дольщиков обсуждали накануне. 5 августа завод ООО «Кахман» в Крымске посетили директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Евгения Шумейко, первый замруководителя департамента промышленной политики Владимир Мостовой и представители подрядных организаций. Завод начал производственную деятельность в сентябре 2019 года. Реализация этого приоритетного для Кубани инвестиционного проекта осуществляется с использованием займов краевого фонда развития промышленности и спецпрограммы развития машиностроения. Всего проекту оказана господдержка на общую сумму более 30 млн рублей.

Во время рабочего визита прошло ознакомление с производственным процессом. Обсуждали возможную поставку лифтов в краснодарские жилые комплексы «Жемчужина», «Радуга» и другие, которые достраиваются при помощи краевого фонда.

"В прошлом году предприятие произвело свыше 40 лифтов, но его потенциальная производственная мощность в разы больше, и наша задача – содействовать максимальной загрузке завода, расширению рынка сбыта. Это дополнительные налоги в краевой бюджет, рабочие места. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил максимально поддерживать местных производителей", – сказал Владимир Мостовой.

Специалисты правительства Краснодарского края отмечают, что с региональным производителем заказчикам работать надежнее, легче выстроить логистику, осуществлять замену оборудования. В 2021 году компания уже заключила контракты на поставку 193 лифтов на сумму более 300 млн рублей. Из них 168 будет установлено в многоквартирных домах Краснодарского края в рамках программы замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

Лифт(2020)|Фото: Накануне.RU

В 2020 году продукция кубанского лифтостроительного предприятия прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. До 2023 года в рамках второго этапа реализации инвестпроекта планируется увеличение производственных мощностей до 1000 лифтов в год и повышение уровня локализации производства лифтов до 70%. В частности, намечено освоить производство механизмов открывания дверей и систем управления лифтом.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вениамин кондратьев, замена лифтов, инвестпроект,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети