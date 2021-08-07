Кубанские власти поддерживают региональных производителей

Единственный кубанский производитель лифтов осуществит поставки почти 170 лифтов в многоквартирные дома Краснодарского края взамен аварийных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Лифтостроительный завод уже участвует в программе капремонта МКД. Перспективы его участия в оснащении лифтовым оборудованием объектов регионального фонда защиты прав дольщиков обсуждали накануне. 5 августа завод ООО «Кахман» в Крымске посетили директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Евгения Шумейко, первый замруководителя департамента промышленной политики Владимир Мостовой и представители подрядных организаций. Завод начал производственную деятельность в сентябре 2019 года. Реализация этого приоритетного для Кубани инвестиционного проекта осуществляется с использованием займов краевого фонда развития промышленности и спецпрограммы развития машиностроения. Всего проекту оказана господдержка на общую сумму более 30 млн рублей.

Во время рабочего визита прошло ознакомление с производственным процессом. Обсуждали возможную поставку лифтов в краснодарские жилые комплексы «Жемчужина», «Радуга» и другие, которые достраиваются при помощи краевого фонда.

"В прошлом году предприятие произвело свыше 40 лифтов, но его потенциальная производственная мощность в разы больше, и наша задача – содействовать максимальной загрузке завода, расширению рынка сбыта. Это дополнительные налоги в краевой бюджет, рабочие места. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил максимально поддерживать местных производителей", – сказал Владимир Мостовой.

Специалисты правительства Краснодарского края отмечают, что с региональным производителем заказчикам работать надежнее, легче выстроить логистику, осуществлять замену оборудования. В 2021 году компания уже заключила контракты на поставку 193 лифтов на сумму более 300 млн рублей. Из них 168 будет установлено в многоквартирных домах Краснодарского края в рамках программы замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

В 2020 году продукция кубанского лифтостроительного предприятия прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. До 2023 года в рамках второго этапа реализации инвестпроекта планируется увеличение производственных мощностей до 1000 лифтов в год и повышение уровня локализации производства лифтов до 70%. В частности, намечено освоить производство механизмов открывания дверей и систем управления лифтом.