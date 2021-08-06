Путин заявил, что НДПИ для металлургов будет повышено с 2022 года

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии, сообщает ТАСС.

Повышенные налоги на добычу полезных ископаемых будут введены с января 2022 г

По данным издания, имеется ввиду привязка ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен. С соответствующей инициативой ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он заявил, что в 2020 году металлурги подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд руб. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.