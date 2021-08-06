МВД России выплатит миллион за поимку сбежавшего из Истры убийцы "мясного короля"

МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн руб. за помощь в розыске Александра Мавриди, бежавшего сегодня из подмосковного изолятора вместе с четырьмя заключенными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Мавриди обвиняют в убийстве "мясного короля", главы компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова. Он был убит из арбалета в 2020 г. в загородном доме в Подмосковье. Мавриди также проходит по уголовному делу о лишении человека свободы. По версии следствия, он с сообщниками два года удерживал в доме в Одинцово московского адвоката, заставляя его передать преступникам элитную недвижимость.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что задержан дежурный по изолятору временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежало пятеро заключенных. Якобы он перевел обвиняемого Александра Мавриди в камеру к другим заключенным незадолго до их побега. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания.

Остальные сбежавшие - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря – были фигурантами дел о воровстве. Побег они совершили в ночь на пятницу, использовав гаечный ключ.

В ГСУ СК по Московской области сообщают, что суд арестовал до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре. Их подозревают в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября.