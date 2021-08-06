07 Августа 2021
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Территории Челябинской области, пострадавшие от пожаров (2021) | Фото: kremlin.ru

Глава МЧС России предложил вернуть на федеральный уровень вопрос защиты лесов

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил вернуть на федеральный уровень функции по охране, защите и воспроизводству лесов. Сейчас это зона ответственности регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, необходимо довести до норматива численность работников лесной охраны. Также он предложил назначить начальников региональных главных управлений МЧС руководителями оперативных штабов при возникновении ЧС

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в Челябинской области вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, а также главой региона Алексеем Текслером облетел на вертолете пострадавшие от лесных пожаров районы области.

В Магнитогорске глава государства в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий.

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Теги: Владимир Путин, Алексей Текслер, Владимир Якушев, Евгений Зиничев, визит Путина в Челябинскую область, лесные пожары, паводки, совещание



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