06 Августа 2021
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Глава МЧС Евгений Зиничев (2021) | Фото: kremlin.ru

Глава МЧС предложил переселять людей из подтопляемых земель и ввести мораторий на их использование

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания, посвященном ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах, предложил переселять людей из зон подтопления, передает корреспондент Накануне.RU.

Зиничев считает, что необходимо разработать правовой механизм переселения людей из мест, которые регулярно топит. Переселенцам с таких территорий предлагается выплачивать компенсации. Кроме того, Зиничев полагает, что следует ввести мораторий на хозяйственное использование таких земель.

Глава МЧС Евгений Зиничев(2021)|Фото: kremlin.ru

Глава МЧС отметил, что аномальные события последних нескольких лет становятся закономерностью и, если раньше мероприятия по возведению временных дамб и сооружений были крайней мерой, то в настоящее время они являются неотъемлемой частью процесса противодействия стихии. Потому Зиничев предложил рассмотреть вопрос строительства постоянных защитных сооружений и дамб в наиболее уязвимых местах.

Визит Путина в Челябинскую область(2021)|Фото: kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин отметил, что Россия - самая большая страна в мире по территории.

"У нас где-то пожары и горит, а где-то наоборот паводки и подтопления", - заявил глава государства. Он добавил, что перечень поручений текущего и долгосрочного характера будет подготовлен по итогам совещания.будет состоять из двух частей.

Первая - это оперативное реагирование, административное и финансовое на текущие события. Вторая часть поручений будет заключаться в необходимости решения более долгосрочных, стратегических задач.

Также глава государства поручил ускорить принятие проекта постановления по оказанию повторной помощи людям, чье жилье неоднократно пострадало от ЧС. Вопрос поднял губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Он рассказал, что жители пострадавших от паводков районов в 2019 г. уже получили выплаты на капремонт, однако повторные затопления в 2020 г. привели к необходимости переселения людей. Это связано с тем, что формально эти граждане не имеют права на еще одну выплату, так как им уже была оказана помощь.

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Теги: Владимир Путин, Алексей Текслер, Владимир Якушев, Евгений Зиничев, совещание



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