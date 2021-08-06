06 Августа 2021
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Визит Путина в Челябинскую область (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин на вертолете облетел пострадавшие от огня леса Челябинской области

Президент России Владимир Путин в Челябинской области вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, а также главой региона Алексеем Текслером облетел на вертолете пострадавшие от лесных пожаров районы области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Визит Путина в Челябинскую область(2021)|Фото: kremlin.ru

В Магнитогорске глава государства в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий.

"Мы совсем недавно, две недели назад, обсуждали с Правительством вопросы, связанные с природными пожарами в России, в различных регионах страны. Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область. Мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв", - обратился Путин к участникам совещания.

Территории Челябинской области, пострадавшие от пожаров(2021)|Фото: kremlin.ru

Президент отметил, что в условиях борьбы с пожарами, когда люди остаются без жилья и имущества, часто возникают вопросы спорного характера и подчеркнул, что все спорные ситуации должны решаться в пользу людей.

Владимир Путин также заявил, что необходимо на законодательном уровне отработать формулировки, чтобы прописать обязанность арендаторов лесных участков тушить пожары на арендуемых ими территориях, одновременно не мешая при этом работать на тушении региональным и федеральным силам.

Визит Путина в Челябинскую область(2021)|Фото: kremlin.ru

Визит Путина в Челябинскую область(2021)|Фото: kremlin.ru

Напомним, 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В настоящий момент в поселках идет строительство 19 домов для погорельцев.

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Теги: Владимир Путин, Алексей Текслер, Владимир Якушев, Евгений Зиничев, визит Путина в Челябинскую область, лесные пожары, паводки, совещание



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