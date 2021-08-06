"Он общественно опасен": прокуратура выступила против досрочного освобождения Лошагина, осужденного за убийство жены

Свердловская прокуратура обжаловала решение Чкаловского районного суда, вынесшего на прошлой неделе решение об условно досрочном освобождении известного фотографа Дмитрия Лошагина. Он был осужден в 2015 году за убийство своей жены Юлии Прокопьевой.

Как рассказали Накануне.RU в надзорном ведомстве, Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания, его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства – исправление осужденных и восстановление социальной справедливости.

Кроме этого, по мнению прокурора, заключенный не утратил общественной опасности, его положительное поведение возможно только в условиях изоляции от общества под контролем администрации исправительного учреждения.

Напомним, что в настоящий момент Лошагин отбыл в исправительной колонии 7 лет 5 месяцев. От наказания фотографу осталось провести в местах заключения 2 года и почти 5 месяцев.

Загадочная история случилась в августе 2013 года. Жена Лошагина Юлия Прокопьева была найдена мертвой в лесополосе. По версии следствия, Лошагин поругался со своей пассией и убил ее, а затем вывез труп в лес и сжег его.