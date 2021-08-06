06 Августа 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Красноярске депутаты-кандидаты подрались в избиркоме

В одном из окружных избиркомов Красноярска подрались депутаты (они же кандидаты в депутаты) местного парламента. После официальной регистрации кандидаты Дмитрий Полушин и Александр Шадрин сошлись в рукопашную.

Полушин, учредитель издания KrasNews, рассказал, что оппонент напал на него: "Я не стал бить этого седовласого человека, я вызвал полицию". Слова Шадрина, возглавляющего Союз десантников Красноярского края, приводит издание "Подъем": "Наверное, и ему, и мне штраф выпишут. Ну подрались и подрались. Мне почему-то стыдно. Он свинья, а стыдно мне. Он в нецензурной форме оскорблял меня, и просто ответил за свои слова. Он хотел меня ударить, я слегка увернулся. Ничего, что мне 60 лет, а ему 40? Ничего, что я инвалид второй группы, и эта мразь меня оскорбляет? Вот такой мерзавец. Меня, человека с медалью "За отвагу", трусом назвал, крысой и ещё похлеще, что я нетрадиционной ориентации".

Поводом к рукоприкладству стало то, что Шадрин пожаловался на незаконный, по его мнению, предвыборный пикет конкурента.

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Теги: драка, потасовка, избирком, выборы, кандидаты, депутаты



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