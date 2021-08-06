Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий от природных пожаров.

"Владимир Путин начал рабочую поездку в Челябинскую область и Республику Башкортостан", - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в рамках визита глава государства осмотрит пострадавшие от лесных пожаров районы и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером. В этот же день президент примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Абзелиловском районе Башкортостана и проведет рабочую встречу с главой Республики Радием Хабировым.

8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В настоящий момент в поселках идет строительство 19 домов для погорельцев.