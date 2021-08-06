06 Августа 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

"Обеспечить прирост населения в 2024 году": Путин дал правительству ряд долгосрочных и не очень поручений

Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений (с конкретными сроками исполнения) по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам – оно состоялось 19 июля.

Итак, кабинету министров поручено:

- организовать регулярный мониторинг доходов бедных россиян и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки;

- обеспечить прирост населения России по итогам 2024 года и добиться показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года;

- начать с 2022 года модернизацию пассажирского транспорта в регионах;

- до 2023 года сделать дошкольное образование доступным для всех детей младше 3 лет;

- к 2023 году полностью отказаться от практики третьих смен в школах;

- обеспечить интернет в 100 мбит/с для городских школ и 50 мбит/с — для сельских;

- вместе с ЦБ проработать выдачу льготных ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов;

- выделить деньги на очистные сооружения в Бурятии.

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Теги: поручение, правительство, владимир путин, прирост населения, продолжительность жизни



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