06 Августа 2021
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Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов открыл секрет, куда потратят сэкономленные на Дне Екатеринбурга деньги

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, куда будут направлены средства, которые удалось сэкономить на праздновании Дня города.
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Как рассказал сегодня глава города в своем Instagram, в этом году из-за ситуации с коронавирусом не будет ни масштабного праздника, ни дневных гуляний, ни салюта.

"Но нет худа без добра – обычно на проведение праздника мы расходуем порядка 25 млн рублей. В этом году сэкономленные средства пойдут на ремонт бывшего кинотеатра "Знамя". Там разместится центр культуры "Орджоникидзевский" с многочисленными кружками и секциями для наших детей", - сообщил мэр.

Он заверил, что без праздника Екатеринбург не останется – в эфире "Четвертого канала" будет идти праздничная программа. Кроме этого, на Площади 1905 года разместится уникальный фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" с деревьями и кустарниками.

"Может быть, так и оставим?", - предложил Алексей Орлов.

В завершение он призвал всех участвовать в конкурсе на лучшее оригинальное поздравление уральской столицы с 298-м днем рождения. Для победителей глава Екатеринбурга проведет экскурсию на башню с часами администрации города и вручит подарки.

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Теги: Орлов, деньги, Екатеринбург, День города



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Ранее 02.08.2021 14:42 Мск Орлов объявил конкурс на самое оригинальное поздравление Екатеринбурга. Приз – экскурсия по мэрии


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