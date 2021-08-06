Орлов открыл секрет, куда потратят сэкономленные на Дне Екатеринбурга деньги

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, куда будут направлены средства, которые удалось сэкономить на праздновании Дня города.

Как рассказал сегодня глава города в своем Instagram, в этом году из-за ситуации с коронавирусом не будет ни масштабного праздника, ни дневных гуляний, ни салюта.

"Но нет худа без добра – обычно на проведение праздника мы расходуем порядка 25 млн рублей. В этом году сэкономленные средства пойдут на ремонт бывшего кинотеатра "Знамя". Там разместится центр культуры "Орджоникидзевский" с многочисленными кружками и секциями для наших детей", - сообщил мэр.

Он заверил, что без праздника Екатеринбург не останется – в эфире "Четвертого канала" будет идти праздничная программа. Кроме этого, на Площади 1905 года разместится уникальный фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" с деревьями и кустарниками.

"Может быть, так и оставим?", - предложил Алексей Орлов.

В завершение он призвал всех участвовать в конкурсе на лучшее оригинальное поздравление уральской столицы с 298-м днем рождения. Для победителей глава Екатеринбурга проведет экскурсию на башню с часами администрации города и вручит подарки.