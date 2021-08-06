В Тюменской области фермер нарушил карантин, введенный из-за опасной болезни у птиц

В Казанском районе Тюменской области, где бушует высокопатогенный грипп птиц и был введен карантин один из фермеров нарушил ветеринарные правила при проведении карантинных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

"В одном из личных подсобных хозяйств был выявлен факт выгульного содержания домашней птицы, что не исключает ее контакта с дикой водоплавающей птицей — основным источником распространения заболевания", - сообщили в ведомстве.

Фермера оштрафовали.

На сегодняшний день Казанский район является единственным в регионе очагом распространения опасной болезни. Карантин на территории поселка Новоселезнево был введен с 15 июля.

Напомним, карантин по гриппу птиц был введен также на территории озера Большое Белое Армизонского района и на территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района

Болезнь проникла в федеральный заказник "Белоозерский". На территории заказника были найдены трупы кудрявых пеликанов, внесенных в Красную книгу. У погибших 40 пеликанов в тюменском заказнике нашли птичий грипп.