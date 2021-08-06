В Тюменской области фермер нарушил карантин, введенный из-за опасной болезни у птиц

06 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
(2006) | Фото: ibsys.com

В Тюменской области фермер нарушил карантин, введенный из-за опасной болезни у птиц

В Казанском районе Тюменской области, где бушует высокопатогенный грипп птиц и был введен карантин один из фермеров нарушил ветеринарные правила при проведении карантинных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

"В одном из личных подсобных хозяйств был выявлен факт выгульного содержания домашней птицы, что не исключает ее контакта с дикой водоплавающей птицей — основным источником распространения заболевания", - сообщили в ведомстве.

Фермера оштрафовали.

На сегодняшний день Казанский район является единственным в регионе очагом распространения опасной болезни. Карантин на территории поселка Новоселезнево был введен с 15 июля.

Напомним, карантин по гриппу птиц был введен также на территории озера Большое Белое Армизонского района и на территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района

Болезнь проникла в федеральный заказник "Белоозерский". На территории заказника были найдены трупы кудрявых пеликанов, внесенных в Красную книгу. У погибших 40 пеликанов в тюменском заказнике нашли птичий грипп.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Высокопатогенный грипп птиц, карантин, заказник, пеликан, фермер, карантин, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2021 09:47 Мск В Тюменской области сняли карантин в заказнике, где погибли краснокнижные пеликаны
Ранее 29.06.2021 14:35 Мск В Тюменской области после гибели 40 краснокнижных пеликанов введён карантин по птичьему гриппу
Ранее 28.06.2021 21:05 Мск В Тюменской области в заказнике нашли 40 мёртвых краснокнижных пеликанов
Ранее 28.06.2021 14:25 Мск В Тюменской области в заказнике нашли 20 мертвых пеликанов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети