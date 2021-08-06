06 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Десятки спасателей из ХМАО полетят в Якутию тушить лесные пожары

Спасатели из Югры отправятся в Якутию, чтобы бороться с лесными пожарами, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Дымка в наш регион пришла из другого субъекта. Это подтверждается космоснимками, – говорит первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. – Отмечу, что уже более месяца 30 сотрудников окружной базы авиационной и наземной охраны лесов участвуют в борьбе с лесными пожарами на территории Якутии. В соседнем регионе площади возгораний значительные, но ситуация находится под контролем".

В ближайшее время запланирована отправка ещё 30 югорских специалистов в Якутию, где режим чрезвычайной ситуации введён с 23 июня.

Отметим, жители Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов наблюдают дымку и лёгкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Смог в Югру пришел со стороны соседних субъектов, в которых зафиксированы действующие очаги. Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на территории муниципалитетов Югры не превышен. Это сегодня подтвердили в главном управлении МЧС России по Югре.

В соседнем ЯНАО смог от якутских пожаров парализовал работу аэропортов и накрыл несколько городов и районов.

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Теги: спасатели, лесные пожары, Югра



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