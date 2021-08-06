Воркаут, терраса и бассейн для запуска ракет. "Тагильскую Лагуну-2" обустроят за 511 миллионов

На набережной "Тагильская Лагуна-2" полным ходом идут работы по благоустройству территории, передает корреспондент Накануне.RU. Согласно проекту, на том месте, где весной еще был пустырь, уже к ноябрю появятся детская площадка, зона для воркаута, скейтпарк, терраса и другие объекты, где жители города смогут отдохнуть или активно провести время.

По словам директора МУП "Тагилдорстрой" Игоря Васильева, общая стоимость объекта благоустройства составляет 511 млн руб., 373 из которых федеральные средства, а 138 – бюджета региона и города. Более того, по его словам, работы идут с опережением и городское пространство может быть открыто намного раньше.

"Выполнено около 65% работ. Сейчас мы уже занялись верхней частью. Была выполнена терраса, забетонировано 117 свай, сделаны ростверки, монолитная плита. Терраса почти готова – облицовываем плиткой, будут установлены гранитные тумбы, освещение. По верхней – готовы к благоустройству площадка для баскетбола, скейтпарк, воркаут и детские объекты. Сейчас мы начинаем на них завозить малые архитектурные формы, оборудование, резину для покрытия. Остается нетронутая площадка – будущий картодром. Она используется как временная дорога", - рассказал Игорь Васильев.

Помимо этого, на территории набережной появится бассейн для запуска радиоуправляемых моделей ракет. Он будет заполнен водой из пруда, которая в свою очередь пройдет через специально установленный для этого фильтр, после чего отправится обратно в пруд.

Лично проверил ход работы и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по инициативе которого и было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта между Федеральным агентством по туризму и региональным правительством. Благоустройство проходит в рамках инвестиционного проекта по созданию в Свердловской области туристско-рекреационного кластера "Гора Белая", а сам объект площадью в 60,7 "квадратов" обещает стать яркой достопримечательностью Нижнего Тагила.

"Благоустройство второй очереди "Тагильской лагуны" входит в число самых крупных проектов к 300-летию Нижнего Тагила. В нашу идею поверили на федеральном уровне. Это будет подарок, в первую очередь, подрастающему поколению, тагильской молодежи. К процессу создания специализированных площадок уже на стадии проектирования привлечены педагоги, спортсмены, все те, кто будет непосредственно там заниматься. Так мы сможем учесть все пожелания и построить востребованные, качественные объекты", - заявлял еще на первом этапе строительства глава города Владислав Пинаев.