06 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Набережная &quot;Тагильская Лагуна&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Воркаут, терраса и бассейн для запуска ракет. "Тагильскую Лагуну-2" обустроят за 511 миллионов

На набережной "Тагильская Лагуна-2" полным ходом идут работы по благоустройству территории, передает корреспондент Накануне.RU. Согласно проекту, на том месте, где весной еще был пустырь, уже к ноябрю появятся детская площадка, зона для воркаута, скейтпарк, терраса и другие объекты, где жители города смогут отдохнуть или активно провести время.

Набережная "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RUНабережная "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RU

По словам директора МУП "Тагилдорстрой" Игоря Васильева, общая стоимость объекта благоустройства составляет 511 млн руб., 373 из которых федеральные средства, а 138 – бюджета региона и города. Более того, по его словам, работы идут с опережением и городское пространство может быть открыто намного раньше.

"Выполнено около 65% работ. Сейчас мы уже занялись верхней частью. Была выполнена терраса, забетонировано 117 свай, сделаны ростверки, монолитная плита. Терраса почти готова – облицовываем плиткой, будут установлены гранитные тумбы, освещение. По верхней – готовы к благоустройству площадка для баскетбола, скейтпарк, воркаут и детские объекты. Сейчас мы начинаем на них завозить малые архитектурные формы, оборудование, резину для покрытия. Остается нетронутая площадка – будущий картодром. Она используется как временная дорога", - рассказал Игорь Васильев.

Набережная "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RUНабережная "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RUНабережная "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RU

Помимо этого, на территории набережной появится бассейн для запуска радиоуправляемых моделей ракет. Он будет заполнен водой из пруда, которая в свою очередь пройдет через специально установленный для этого фильтр, после чего отправится обратно в пруд.

Лично проверил ход работы и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по инициативе которого и было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта между Федеральным агентством по туризму и региональным правительством. Благоустройство проходит в рамках инвестиционного проекта по созданию в Свердловской области туристско-рекреационного кластера "Гора Белая", а сам объект площадью в 60,7 "квадратов" обещает стать яркой достопримечательностью Нижнего Тагила.

Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев на набережной "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RUЕвгений Куйвашев и Владислав Пинаев на набережной "Тагильская Лагуна"(2021)|Фото: Накануне.RU

"Благоустройство второй очереди "Тагильской лагуны" входит в число самых крупных проектов к 300-летию Нижнего Тагила. В нашу идею поверили на федеральном уровне. Это будет подарок, в первую очередь, подрастающему поколению, тагильской молодежи. К процессу создания специализированных площадок уже на стадии проектирования привлечены педагоги, спортсмены, все те, кто будет непосредственно там заниматься. Так мы сможем учесть все пожелания и построить востребованные, качественные объекты", - заявлял еще на первом этапе строительства глава города Владислав Пинаев.

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Теги: Тагильская Лагуна, набережная, благоустройство, Нижний Тагил



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