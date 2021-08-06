06 Августа 2021
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Общество За рубежом
Открытие Олимпиады в Токио. (2021) | Фото: Первый канал

В Японии за три дня до Олимпиады нашли новый штамм COVID-19, но не стали сообщать об этом миру - Daily Beast

Издание Daily Beast опубликовало материал с новой "теорией заговора": якобы за три дня до начала Олимпиады Национальный институт инфекционных заболеваний Японии (НИИЗЯ) внес в международную базу данных вирусов данные о новом штамме COVID-19 – лямбда. Сообщается, что это крайне заразный и потенциально опасный штамм, который впервые был обнаружен в одном из японских аэропортов. Но публичной эта информация так и не стала.

Отчет японских эпидемиологов был отправлен в базу GISAID. Издание сообщает, что японские и южноамериканские ученые считают, что лямбда-шамм может обладать повышенной устойчивостью к вакцинам. Хотя сообщений об этом штамме, в отличие от дельты, очень мало, вызывает беспокойство тот факт, что его обнаружили именно в аэропорту, причем во время очередной рекордной вспышки заболеваемости в Японии.

По данным источника DB в НИИЗЯ, у властей страны есть план объявить об обнаружении новой мутации после окончания Олимпиады (закрытие Игр состоится в это воскресенье).

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Теги: мутация, новый штамм, япония, олимпиада в токио



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