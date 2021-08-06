06 Августа 2021
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Общество В России
газопровод, газификация (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Собственники домов смогут получить компенсацию за оплаченное с апреля подведение газа

Собственники домов, заключившие договоры о подведении газа до участка по старым правилам после 21 апреля 2021 года, смогут получить компенсацию. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что средства будут возвращены по заявке, несмотря на то, что нормативные акты по газификации домовладений в населенных пунктах выйдут только в августе, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что россиянам в будущем могут компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации.

По словам секретаря генсовета партии "Единая Россия".Андрея Турчака, после 21 апреля, дня послания президента, люди тратили деньги на подведение газа. Тогда программу только анонсировали, но еще не приняли. ЕР предложила возместить людям средства в полном объеме, правительство эту идею поддержало.

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Теги: газификация, подведение газа



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