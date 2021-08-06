06 Августа 2021
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Центральная городская больница №7 в Екатеринбурге (2021) | Фото: ekaterinburg.spravka-region.ru

"Вода поднималась до потолка": горбольницу №7 Екатеринбурга затопило ночным дождем

Центральную горбольницу №7 Екатеринбурга, находящуюся на улице Вилонова в Пионерском микрорайоне города, сильно затопило. По словам одного из сотрудников больницы, подвал и пищеблок были затоплены.
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"Подвал затопило полностью. Полметра до потолка. Лифты стоят. Прачечная остановилась. В пищеблоке закрома тоже затопило. Один лифт на всю больницу остался работать. Операционный", - рассказал Накануне.RU сотрудник "семерки".

Жители окрестных улиц утверждают, что есть постоянные проблемы с работой ливневой канализацией вблизи клиники. Остановку общественного транспорта возле больницы постоянно затапливает после дождя.

В пресс-службе больницы заявили, что проблем с лечением пациентов в связи с происшествием не возникает. Все остальные вопросы предложили узнать через официальный запрос. От комментариев также традиционно уклонился областной минздрав.

Напомним, что прошлой ночью в Екатеринбурге шли сильнейшие дожди. Были затоплены многие улицы города.

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Теги: горбольница № 7, Екатеринбург, затопление



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