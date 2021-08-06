В "Росводоканал Тюмень" раскрыли сколько времени тюменцам еще предстоит пользоваться "вонючей" водой

Неприятный запах в тюменской воде продлится как минимум до сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, "Росводоканал Тюмень" завершает очередной этап работ по оснащению очистных сооружений системой, не допускающей распространение неприятных запахов.

Начальник цеха очистки сточных вод водоканала Евгений Пугачев сообщил, что основной источник запаха - сооружения механической очистки стоков. Герметичные перекрытия смонтированы над двумя из четырех первичных отстойников. Устройствами, препятствующими распространению неприятных запахов оснащены приемная камера, решетки и песколовки. После того, как первичные отстойники будут полностью закрыты - неприятный запах уйдет.

Сами отстойники были также полностью реконструированы - обновлены 40-метровые чаши, заменены илоскребы и другое оборудование. Внушительные "колпаки" для отстойников были разработаны и изготовлены в Подмосковье специально для тюменского водоканала.

"Для того чтобы накрыть два отстойника, было смонтировано 140 тонн металлоконструкций и 2500 тонн листов из нержавеющего покрытия. На следующей неделе начнется монтаж перекрытий над третьим резервуаром, где сейчас завершается реконструкция. Работы на всех четырех отстойниках планируется завершить в сентябре", – сообщил инженер по надзору за строительством Росводоканал Тюмень Артем Нечаев.

Жители Тюмени в соцсетях неоднократно жаловались на неприятный запах воды - люди сетуют на то, что невозможно ни приготовить еду, ни постирать. Ранее проверку качества воды начало региональное управление Роспотребнадзора.

28 июля мэр Тюмени Руслан Кухарук провел совещание о причинах неприятного запаха питьевой воды, которая течет из кранов горожан. Было сказано, что обильные осадки в июле привели к повышению уровня воды в Туре почти на два метра. Резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной неприятного запаха питьевой воды.

В водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили участки для промывки. К этой работе подключили и управляющие компании.