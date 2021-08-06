В Челябинске экс-полицейского будут судить за взятку и превышение полномочий

В Челябинской области будут судить бывшего заместителя начальника одного из структурных подразделений регионального ГУ МВД России по обвинению в покушении на мошенничество, получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде квартиры за общее покровительство местным жителям в не привлечении их к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий в сфере оборота недвижимости.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан.