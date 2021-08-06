В Сургуте изменится транспортная модель

Глава Сургута Андрей Филатов в Москве договорился с руководителем проектного офиса ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александром Кондрашовым о модернизации транспортной системы города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"До этого проведена большая работа по оценке имеющейся базы, анализу потребностей жителей Сургута и разработке современных подходов. В центре внимания – удобство, комфорт, качество услуг, экономика транспортной системы. Далее планируем заключить контракты на проведение исследовательских работ и приступить к их выполнению. Ожидаем, что к февралю следующего года новая схема маршрутной сети города будет разработана", - написал Филатов в своём Instagram.



Это позволит более эффективно настроить сетку движения и расписание, исходя из реальных потребностей сургутян, экономической целесообразности, усилив, например, перегруженные маршруты.

"Также в рамках проекта планируем обновление автобусного парка, модернизацию остановок, создание удобной системы информирования о маршрутах и мониторинга движения автобусов через специальное приложение", - отметил мэр Сургута.