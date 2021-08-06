Борец Сидаков принёс России 17-ю золотую медаль Олимпиады в Токио

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков принёс России 17-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

В решающем поединке Заурбек одолел представителя Белоруссии Магомедхабиба Гаджимагомедова со счётом 7:0.

Бронзовые награды в данном виде программы у американца Кайла Дугласа Дейка и узбекистанца Бекзода Абдурахмонова.

25-летний Сидаков, чемпион мира 2018 и 2019 годов, завоевал свою первую олимпийскую медаль.

ЗОЛОТО! СИДАКОВ – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! 🤼



Заурбек без вариантов разобрался с белорусом Кадимагомедовым (7:0) и к двум победам на ЧМ добавил главную – олимпийскую! 💪 pic.twitter.com/VhXxGFQyRF — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021