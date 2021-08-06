Борец Сидаков принёс России 17-ю золотую медаль Олимпиады в Токио
Борец вольного стиля Заурбек Сидаков принёс России 17-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
В решающем поединке Заурбек одолел представителя Белоруссии Магомедхабиба Гаджимагомедова со счётом 7:0.
Бронзовые награды в данном виде программы у американца Кайла Дугласа Дейка и узбекистанца Бекзода Абдурахмонова.
25-летний Сидаков, чемпион мира 2018 и 2019 годов, завоевал свою первую олимпийскую медаль.
ЗОЛОТО! СИДАКОВ – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! 🤼— Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021
Заурбек без вариантов разобрался с белорусом Кадимагомедовым (7:0) и к двум победам на ЧМ добавил главную – олимпийскую! 💪 pic.twitter.com/VhXxGFQyRF
📹 Главная победа в карьере Сидакова— Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021
Заурбек поборол всех, кроме собственных эмоций. Счастье чемпиона и тренера – кайф 🔥 pic.twitter.com/vNSnFEPcFT