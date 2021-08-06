06 Августа 2021
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пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Минэк: прирост экспорта несырьевых товаров в 2021 году вырастет на 15-20%

Министерство экономического развития прогнозирует рост экспорта несырьевых товаров в текущем году на 15-20%.

"На 4% у нас в 2020 году вырос экспорт несырьевых товаров по сравнению с 2019 годом. Мы понимаем, что год был очень тяжелым, и тем не менее прирост состоялся. В этом году у нас более оптимистичный прогноз. Мы полагаем, что такой рост будет превышать в районе 15-20%", - заявила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович на онлайн-конференции "Комсомольской правды".

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Теги: экспорт, минэкономразвития, прогноз



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