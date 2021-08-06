06 Августа 2021
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Общество За рубежом
Лесные пожары в Турции (2021) | Фото: Telegram / Mash

В Турции задержаны семь человек по подозрению в поджоге лесов

В Турции арестовали шестерых подозреваемых в поджогах лесов на юге страны.

2 августа силовики задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые устроили пожар в районе города Милас провинции Мугла, сообщает газета Cumhuriyet.

Местные жители хотели их линчевать, жандармам с трудом удалось отбить задержанных у разъяренных горожан. Трое из них арестованы, один освобожден под подписку о невыезде.

Еще три человека были арестованы в Бодруме. Они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар, передает РИА Новости.

Ранее ответственность за поджог лесов взяла на себя организация "Дети огня", признанная в Турции террористической. По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической. В заявлении организации говорится, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

Лесные пожары в Турции унесли жизни минимум восьми человек, число пострадавших приближается к тысяче.

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Теги: турция, лесные пожары, поджог лесов



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