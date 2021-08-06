06 Августа 2021
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Политика
завод по подготовке конденсата к транспорту, пожар (2021) | Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Пожар на заводе в Новом Уренгое приведет к снижению добычи газа и газового конденсата

Пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое приведет к снижению добычи концерном газа на 8 млрд куб. м и на 5 млн тонн газового конденсата в 2021 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитику "Ренессанс Капитала".

По данным аналитиков, поврежденное оборудование уже планировалось к замене. В марте 2021 г. была принята программа технического перевооружения. "РенКап" предполагает, что "Газпром" не будет ремонтировать поврежденное оборудование, а введет в эксплуатацию новые мощности в следующем году.

"Базируясь на этом предположении, аналитики полагают, что основной эффект от аварии придется на производство конденсата: оно снизится на 5 млн тонн, что составляет 29% от ожидаемой добычи группы в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о пожаре на ямальском заводе поступило в МЧС 5 августа в 4.42. В 4.50 первое пожарно-спасательное подразделение четвертого отряда федеральной противопожарной службы уже прибыло на вызов. Локализовать огонь удалось в 12.09, а полностью справиться с возгоранием только сегодня - в 8.00.

В тушении пожара участвовали 56 человек и 15 единиц спецтехники, в том числе на месте пожара работала частная пожарная охрана. Причина происшедшего, ущерб устанавливаются.

В МЧС сказано, что на потребителей этот инцидент не повлиял, однако европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что более чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа".

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Теги: завод по подготовке конденсата к транспорту, пожар, Газпром



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