06 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В колонии в Челябинской области заключенных вербовали в террористическую организацию

Центральный окружной военный суд приговорил приверженца террористической организации, который вербовал в колонии заключенных, к 23 годам лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Участник международной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (террористическая организация, запрещена в России решением Верховного Суда) отбывал наказание в ФКУ ИК-6. В колонии мужчина вовлекал в деятельность террористической организации других заключенных.

Суд признал мужчину виновным в организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, и в содействии террористической деятельности. Первые три года мужчина будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

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Теги: колония, терроризм, приговор,



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