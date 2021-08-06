В Совфеде опровергли сообщения о локдауне после выборов

В Совете Федерации опровергли фейки о том, что после осенних выборов может быть объявлен локдаун.

"Выборы пройдут в установленные сроки, никакие локдауны никем не планируются", - заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Он также опроверг информацию о том, что якобы будут вакцинировать всех избирателей, наблюдателей, кандидатов. "Разговоры о вакцинации - очевидная провокация", - цитирует Климова РИА Новости.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала всех участников выборов, в том числе кандидатов и наблюдателей, вакцинироваться до сентябрьских выборов, которые в этом году будут трехдневными.

В России полностью вакцинировались от коронавируса около 47% всех членов избирательных комиссий (все уровни).