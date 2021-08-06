06 Августа 2021
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Общество Москва
Олег Навальный (2018) | Фото: navalny.com

Брата Алексея Навального приговорили к году условного срока по "санитарному делу"

Суд в Москве вынес приговор брату Алексея Навального Олегу. Его признали виновным в призывах к нарушению эпидемиологических требований – когда он призывал участвовать в несанкционированных массовых акциях – так называемое "санитарное дело". Навальный получил гол условно.

Ранее по "санитарному делу" вынесли приговоры другим соратникам Навального: Николаю Ляскину (тот же год условно) и Любови Соболь (ей ограничили свободу на полтора года). Соболь уже заявила, что будет опротестовывать решение суда.

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Теги: олег навальный, санитарное дело, приговор, любовь соболь



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