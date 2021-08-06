06 Августа 2021
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Политика Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Выборы в ЗакСО: избирком зарегистрировал списки кандидатов от четырех партий

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона от четырех партий.
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Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от "Единой России" (78 человек), КПРФ (76 человек) и ЛДПР (76 человек). Также зарегистрирован список кандидатов в депутаты ЗакСО, выдвинутый партией "Яблоко". Как уточнили в комиссии, из заявки "яблочников" был исключен один кандидат, скрывший судимость. Всего в списке по единому округу от партии значится 70 человек.

Напомним, ранее в избирательной комиссии Свердловской области рассказали об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Выборы состоятся осенью этого года.

На этой неделе в Екатеринбурге подвели итоги деятельности ЗакСО созыва 2016-2021 годов.

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Теги: ЗакСО, списки, выборы, кандидаты



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